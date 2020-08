Errol Spence y Danny García anuncian PPV para Noviembre 21 El campeón de peso welter del CMB / FIB Errol Spence Jr. y el ex campeón Danny García confirmaron hoy en las redes sociales que se enfrentarán en un pago por visión del 21 de noviembre. Spence anunció … “Trato hecho. ¡El rey de la división ATRÁS! 21 de noviembre en Fox PPV vs @DannySwift (Danny Garcia)”. García anunció simultáneamente … ¡AQUÍ VAMOS! @ErrolSpenceJr el 21 de noviembre. Firmado! ¡Sellado! ¡Entregado! Mi décima pelea por el título mundial. Es hora de coronar al rey nuevamente. Spence (26-0, 21 KOs) peleó por última vez en septiembre de 2019 contra Shawn Porter. WBC # 2, WBA # 2, WBO # 1 Garcia (36-2, 21 KOs) viene de una decisión unánime sobre Ivan Redkach en enero. Una gran pregunta es problemas son las secuelas en Spence después de sufrir lesiones graves (y sorprendentemente sobrevivir) en un horrible accidente automovilístico en octubre pasado. Ex campeón Abner Mares se une al equipo de Showtime Boxeo regresa al Kronk Gym en Detroit el 20 de agosto

