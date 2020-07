Boxeo regresa al Kronk Gym en Detroit el 20 de agosto El jueves 20 de agosto, el promotor Dmitriy Salita dará inicio a una serie de espectáculos de boxeo profesionales sin espectadores titulados “Detroit Brawl at the Legendary Kronk” en el Kronk Gym de Detroit. En el evento principal, el invitación Ruso clasificado WBC # 10 con peso súper mediano Vladimir Shishkin (10-0, 6 KOs) se enfrenta al Mexicano, Oscar “El Monstruo” Riojas (21-13-1, 10 KOs) en un combate 1o rondas. Todo el evento se transmitirá en vivo exclusivamente en UFC Fight Pass (7 pm ET / 4 pm PT). James-Dulorme por título interino welter AMB el 8 de agosto en Los Ángeles.

