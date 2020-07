James-Dulorme por título interino welter AMB el 8 de agosto en Los Ángeles. El mejor peso welter Jamal “Shango” James se enfrentará al ex retador del título Thomas Dulorme en una batalla de 12 rounds por el título interino de peso welter de la AMB, encabezando el regreso de FOX PBC Fight Night en FOX el 8 de agosto desde el Teatro Microsoft en Los Ángeles. FOX PBC Fight Night comienza a las 8 p.m. ET / 5 p.m. PT y presenta a la sensación Cubana David Morrell Jr. intensificando en su tercera pelea profesional para enfrentar al invicto Lennox Allen en una pelea por el título interino súper mediano de la WBA en 12 rounds. El invicto prospecto súper ligero Omar Juárez luchará contra Willie Shaw en una atracción especial en la transmisión. Toda la programación se puede transmitir en vivo en inglés y español en la nueva aplicación FOX Sports. FOX Deportes ofrece cobertura retrasada de toda la programación FOX y FS1 a partir de las 10:00 p.m. ET. Después de la transmisión de FOX PBC Fight Night habrá una lista completa de combates en FS1 cuando el peso welter Mykal Fox (22-1, 5 KOs) se enfrente a Lucas Santamaría (10-1-1, 7 KOs) en una pelea de 10 rounds, sensacional El prospecto de 18 años Vito Mielnicki Jr. (5-0, 3 KOs) lucha contra Chris Rollins (3-1, 2 KOs) en un combate de peso súper welter de seis asaltos y en un choque de ocho asaltos de prospectos invictos de peso pesado, Luis Peña (6-0, 6 KOs) se enfrenta a Michael Coffie (9-0, 6 KOs) para comenzar la acción. La transmisión FS1 comienza a las 10 pm ET / 7 pm PT después de la transmisión FOX PBC Fight Night. ¡Más! Las fechas clave del evento FOX PBC Fight Night y FS1, FOX Deportes y PPV para el resto del año se darán a conocer en vivo durante la emisión en horario estelar, que contará con entrevistas con algunas de las estrellas de PBC que aparecerán en esos programas. “FOX Sports está encantado de dar la bienvenida a PBC al ring el 8 de agosto con un enfrentamiento fantástico”, dijo Bill Wanger, vicepresidente ejecutivo, jefe de programación y programación de FOX Sports. “Esta salida es la primera de una larga lista de excelentes noches de peleas para el resto del año en FOX, FS1, FOX Deportes y PPV”. El evento James vs.Dulorme será promovido por TGB Promotions y se llevará a cabo sin la presencia de fanáticos en el Microsoft Theatre, un lugar de AEG, que será el hogar de algunos de los próximos eventos de FOX PBC Fight Night. Alvarez-Smith Jr. listos para el 22 de Agosto en ESPN +

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.