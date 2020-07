Alvarez-Smith Jr. listos para el 22 de Agosto en ESPN + Eleider “Storm” Alvarez (25-1, 13 KOs) y Joe “The Beast” Smith Jr. (25-3, 20 KOs) están listos para su eliminatoria por el título mundial de peso semipesado de la OMB en el regreso de Top Rank al MGM Grand Conference Center en ESPN + 22 de agosto. Originalmente estaban programados para pelear el 16 de julio, pero Álvarez sufrió una lesión en el hombro. Eleider Alvarez: “Esta pelea es crítica para nuestras dos carreras. Respeto a Joe Smith, quien ha demostrado ser un luchador de élite. Sin embargo, tengo todas las herramientas para vencerlo, y eso es lo que pretendo hacer. Mi objetivo es convertirme en dos veces campeón mundial de peso semipesado “. Joe Smith Jr: “Esta pelea lo es todo para mí. Es mi camino hacia una pelea por el título mundial, y sé que esta es mi segunda oportunidad para convertir mi sueño en realidad. Álvarez es un ex campeón mundial y, en mi opinión, estoy tratando esto como una pelea por el título mundial. Para llegar allí, tengo que ganar esta batalla, y lo haré ”. Promotor Bob Arum: “No puedo esperar para sentarme y ver esta pelea, que presenta a dos de los pegadores más grandes de la división de peso semipesado. Es una pelea de 50-50 y una excelente manera de comenzar nuestro regreso a MGM Grand “. James-Dulorme por título interino welter AMB el 8 de agosto en Los Ángeles. Cancelan Ceremonia de inducción de NYBHOF 2020

