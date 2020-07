Cancelan Ceremonia de inducción de NYBHOF 2020 El Salón de la Fama del Boxeo del Estado de Nueva York (NYSBHOF) anunció hoy que su novena cena anual de inducción en Russo’s On The Bay en Howard Beach, Nueva York, ha sido cancelada debido a la pandemia de coronavirus. Originalmente programado para el 19 de abril, se pospuso hasta el 20 de septiembre, pero la próxima cena de inducción de NYSBHOF ahora se llevará a cabo el 25 de abril de 2021 en el mismo lugar. Los boletos y los anuncios de revistas se pueden reembolsar en el punto de compra. Un comité de NYSBHOF se reunirá en un futuro no muy lejano para determinar si inducirá a ambas clases (Clase de 2020 y 2021) el próximo año. “Esperamos a ver si la Ciudad de Nueva York alivió las restricciones”, anunció el presidente de NYSBHOF, Bob Duffy, “pero nos vemos obligados a cancelar ya que no habrá suficiente tiempo una vez que se alivien las restricciones”. Hemos acordado cancelar nuestro evento hasta el próximo año. Quiero agradecer a la propiedad y la administración de Russo’s On The Bay por continuar trabajando con nosotros durante esta crisis para darnos otra fecha. Y me gustaría agradecer a todos por su paciencia, asesoramiento y visión para tomar esta decisión. Estamos seguros de que la cena de premiación del próximo año será la mejor de todas ”. Alvarez-Smith Jr. listos para el 22 de Agosto en ESPN + Ex campeón Cubano Yoan Pablo Hernández regresa al Ring

