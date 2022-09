Villa vence por UD a Bocachica en Atlantic City Por.Gabriel F. Cordero El fuerte pegador Venezolano del peso welter Roiman Villa (25-1, 24 KOs) venció por una decisión unánime en ocho asaltos sobre el previamente invicto Janelson Bocachica (17-1-1, 11 KOs) en un evento de ShoBox en el Bally’s Event Center en Atlantic City en un evento organizado por ShowTime en asociacion con Sampson Boxing. Villa derribó a Bocachica en el segundo round y a Bocachica también se le descontó un punto por perder continuamente su protector bucal. La decision de los jueces fue de 78-73, 79-72, 79-72. Villa es promocionado por el empresario Sampson Lewkowicz y el evento se pudo ver también en Uruguay por TV Ciudad y en Argentina por TyC Sports. Es el primer combate que Villa logra ir a la distancia en 25 triunfos con 24 nocauts en una carrera profesional comenzada en 2015 en Venezuela. Resultados desde Plant City, Florida Lo último de Zepeda-Prograis por titulo WBC Like this: Like Loading...

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.