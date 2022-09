Resultados desde Plant City, Florida El invicto peso ligero Otar “Pitball” Eranosyan (12-0, 6 KOs) logró una decisión unánime en ocho asaltos contra el veterano Mexicano César “Corazon” Juarez (27-11, 20 KOs). A Eranosyan se le dedujo un punto en los últimos segundos por derribar a Juárez, que estaba tratando de agarrarse. Las puntuaciones fueron 77-74, 77-74, 78-73. El peso welter Marques Valle (6-0, 6 KOs) noqueó a Benjamin Whittaker (15-10, 3 KOs) en el primer asalto. El tiempo fue de 2:57. Resultados desde Montreal, Canada Villa vence por UD a Bocachica en Atlantic City Like this: Like Loading...

