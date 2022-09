Resultados desde Montreal, Canada El invicto peso supermediano #3 del WBC, Christian Mbilli (22-0, 20 KOs) vencio a DeAndre Ware (15-4-2, 9 KOs) el viernes por la noche en el Casino de Montreal en Montreal, Quebec, Canadá. Mbilli derribó a Ware en el primer round y lo derribó dos veces en el segundo round para terminarlo. El peso pesado Simon Kean (22-1, 21 KOs) ganó con un extraño nocaut técnico en el primer asalto contra Newfel Ouatah (18-5, 10 KOs). Al sonido de la campana, Ouatah inmediatamente se arrodilló sin ser golpeado y la pelea fue suspendida. Sin esfuerzo “W” para Kean. Ouatah obviamente tendrá su bolsa retenida. Resultados desde Plant City, Florida Like this: Like Loading...

