Resultados desde Hamburgo, Alemania El ex campeón de peso súper mediano de la AMB Vincent Feigenbutz (35-3, 31 KOs) venció mediante un KO en el cuarto asalto sobre Diego Ramírez (24-9-1, 6 KOs) el sábado por la noche en el famoso Universum Gym en Hamburgo, Alemania. Feigenbutz presionó la acción y sacó a Ramírez de allí con un golpe al cuerpo. El invicto súper welter Carlos Toledo (6-0, 5 KOs) hizo un trabajo rápido con el veterano 46 años Ferenc Hafner (27-21, 14 KOs). Un golpe al cuerpo puso a Hefner fuera de combate en el primer asalto. El invicto peso semipesado Rostam Ibrahim (10-0-2, 6 KO) superó a Chico Kwasi (5-2-1, 2 KO) en ocho asaltos. El peso superwelter Freddy "Pretty Boy" Kiwitt (22-3, 12 KOs) superó por puntos a Ivan Matute (30-10, 25 KOs) en ocho asaltos. Resultados desde Montreal, Canada

