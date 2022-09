Boxing News

Informe/Fotos: Boxing Bob Newman El último día de la 52.ª convención NABF en Las Vegas comenzó este sábado a las 9:00 am en el Versailles Ballroom del Hotel Paris. El primero fue el tesorero de la NABF y árbitro de clase mundial Laurence Cole. Presentó el nuevo sitio web de la NABF ( https://nabfnews.com/ ), administrado por el equipo de boxeo Cleto Reyes. El agente retirado de la DEA Rocky Herron, ahora Embajador de Prevención de Drogas del WBC, pronunció una conferencia contundente sobre la epidemia de drogas en Estados Unidos y específicamente el problema del fentanilo. Herron ha viajado por América del Norte y del Sur, trabajando con jóvenes para prevenir su posible incursión en el mundo de las drogas y el alcohol. Herron incluso llegó a hablar sobre la adicción a las redes sociales/teléfonos inteligentes y su efecto de ansiedad y depresión en los jóvenes. Irónicamente, con la legalización de la marihuana en todo EE. UU., Herron señaló que la marihuana de 1980 contenía un 4 % de THC, mientras que la marihuana actual contiene un 25 %, con un efecto mucho más profundo y negativo en el cerebro humano. Después de un breve descanso, se promulgó un escenario de instrucción en el vestidor con Kenny Bayless interpretando al árbitro, Duane Ford como supervisor, Jay Nady como luchador y Gaby Mancini como entrenadora. Bayless fue elegido debido a su reputación de ser animado y vocal en las instrucciones de su camerino. Nady, en su forma predecible, planteó varias preguntas molestas para el árbitro, en caso de que el oponente cometiera faltas, etc. Nady, él mismo instructor de la ABC (Asociación de Comisiones de Boxeo), luego pronunció una conferencia sobre las reglas unificadas. Se centró en las faltas cometidas por un peleador, pidió tiempo fuera, la toma de puntos, llamó al médico y se comunicó con la comisión y los jueces. Después de un descanso para almorzar, los jueces David Sutherland y Tim Cheatham dieron una charla sobre los criterios de calificación. Ambos hombres son miembros del comité de jueces del WBC. Ha habido muchos cambios en los criterios de puntuación en lo que respecta al CMB. La defensa ya no forma parte de los criterios de puntuación. Puñetazos, Control del Ring/Generalato y Agresión Efectiva siguen siendo criterios importantes. El término “golpe limpio” ahora ha sido reemplazado por “golpe de puntuación”. “Puñetazos limpios” se considera más un término amateur. Luego se discutió el “Medidor Mental”. Las rondas cerradas, moderadas, decisivas y extremadamente decisivas son algo que el WBC y la NABF han estado apoyando durante varios años. En Extreme Decisive, el puntaje puede ser 10-8 sin anotar una caída, donde un luchador ha sido dominado y probablemente lastimado en una ronda, pero no anotó de manera efectiva. Las pruebas para los oficiales del ring se administraron a las 2:45. En la noche vimos la hora del cóctel de “Mejora de la personalidad”, seguida del banquete anual de premios que pondrá fin oficialmente a la 52.ª Convención Anual de la NABF. Ex-campeón WBC Yabuki vence a Thanomsak en Japón Resultados desde Hamburgo, Alemania Like this: Like Loading...

