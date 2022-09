Ex-campeón WBC Yabuki vence a Thanomsak en Japón Por Joe Koizumi El ex campeón de las 108 libras del CMB, Masamichi Yabuki (14-4, 13 KOs), 110.25, logró una importante victoria el sábado en su tierra natal, Yokkaichi, Japón, cuando soportó la presión constante del invicto WBO#4/WBA#9 Thanomsak Simsri. (23-1, 21 KOs), 110, y derribó al tailandés tres veces en el camino a una buena detención a las 1:19 de la séptima ronda en diez programados. Habiendo sido destronado por el ex campeón Kenshiro Yabuki a través de un golpe de nocaut en una revancha en marzo, Yabuki conectó con un contraataque de derecha en el momento oportuno, derribando al tailandés de 22 años en los últimos segundos del segundo. El valiente Thanomsak mantuvo su agresividad, acechando al ex campeón todo el tiempo, pero fue Yabuki quien lo derribó nuevamente con una combinación en el sexto round. El séptimo vio a Yabuki, de 30 años, explotar y dominar el combate. Promotor: Promociones Midori. Like this: Like Loading...

