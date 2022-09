Semana de peleas del 12 al 18 de septiembre La semana de la pelea Canelo-GGG 3 finalmente está aquí! Además, ESPN+ tiene una verdadera transmisión por televisión la noche anterior. MIÉRCOLES

La acción comienza en DAZN desde el Rebel Entertainment Complex en Toronto, Ontario, Canadá, cuando el invicto peso pluma Bryan Acosta (17-0, 6 KO) se enfrente a Jon Martínez (12-6-5, 2 KO) en el evento principal. VIERNES

Por segunda semana consecutiva, ESPN+ está de regreso en el Casino de Montreal en Montreal, Quebec, Canadá, presentando un enfrentamiento interesante entre el invicto WBA #6, WBC #6, el terror de peso pesado Arslanbek Makhmudov (14-0, 14 KOs) y el ex campeón mundial retador Carlos Takam (39-6-1, 28 KOs). También en la cartelera hay una encrucijada de peso mediano entre el ex retador al título mundial Steven “Bang Bang” Butler (30-3-1, 25 KOs) y Mark “The Bazooka” DeLuca (28-3, 16 KOs). SÁBADO

Por fin. Saúl “Canelo” Álvarez (57-2-2, 39 KOs) y Gennadiy “GGG” Golovkin (42-1-1, 37 KOs) se enfrentan por el título indiscutible de peso súper mediano de Canelo en su tan esperada trilogía en T-Mobile Arena en Las Vegas. En gran parte del mundo, la pelea está incluida en la programación de suscripción regular de DAZN; sin embargo, en los EE. UU. la pelea es un pago por evento de $64.99. Además de Canelo vs. GGG, los otros combates destacados son el campeón de peso súper mosca del WBC, Jesse “Bam” Rodríguez (16-0, 11 KOs) defendiendo contra el ex tres veces retador al título mundial Israel González (28-4-1, 11 KOs), y el favorito de los fanáticos de peso súper mediano, Gabriel Rosado (26-15-1, 15 KOs) en una dura pelea nuevamente contra Ali Akhmedov (18-1, 14 KOs), clasificado como #6 de la FIB. La AMB se une al Tribunal de Arbitraje del Deporte Ex-campeón WBC Yabuki vence a Thanomsak en Japón Like this: Like Loading...

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.