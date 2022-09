La AMB se une al Tribunal de Arbitraje del Deporte La Asociación Mundial de Boxeo (AMB) se unió oficialmente al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS). La Corte se creó originalmente en 1984 para resolver disputas en los Juegos Olímpicos de ese año. Sin embargo, el tiempo la ha llevado a crecer y abarcar distintas ramas en el panorama mundial. “La AMB ha estado buscando durante mucho tiempo el acceso a CAS como una forma de brindar nuevos recursos de justicia y transparencia a los boxeadores y todos los involucrados en el deporte. Estamos muy contentos de haber ingresado a este sistema y entregar un nuevo recurso para todos. El CAS es una institución muy respetable que ha estado involucrada en casos antidopaje, casos relacionados con Copas Mundiales de la FIFA o decisiones en Juegos Olímpicos. Sin duda traerá muchos beneficios”, dijo el presidente de la AMB, Gilberto Jesús Mendoza. El CAS tiene su sede en Lausana, Suiza, pero también tiene tribunales en Nueva York, Estados Unidos; en Sídney, Australia; en la Ciudad de Panamá, entre otros lugares. El ingreso de la AMB a este sistema es una forma de resolver los conflictos una vez agotados los recursos internos. La entidad hace efectiva su entrada y establece formalmente que sus decisiones pueden ser recurridas ante el TAS, por lo que el fallo de este órgano será definitivo y definitivo. Los atletas o cualquier parte interesada pueden apelar por sus propios medios en cualquiera de los tres idiomas disponibles (inglés, francés y español) y designar a su propio abogado para proceder. Golovkin: Siempre he querido esta tercera pelea Semana de peleas del 12 al 18 de septiembre Like this: Like Loading...

