Golovkin: Siempre he querido esta tercera pelea GGG: "¡Estoy aliviado de que Canelo no esperará hasta que yo tuviera 50 años para aceptar una tercera pelea!" La edición de peso súper mediano de Gennadiy "GGG" Golovkin's Big Drama Show debuta el sábado por la noche contra el campeón indiscutido de peso súper mediano y archirrival Saúl "Canelo" Álvarez en DAZN PPV desde T-Mobile Arena en Las Vegas. "Esta pelea es importante para el deporte. Recompensa a los fans y crea nuevos fans. Es la pelea más grande en el boxeo y ciertamente la pelea más grande de nuestra trilogía". dijo Golovkin. "Este es el tipo de pelea que hace crecer el boxeo. Las trilogías son históricas y estoy emocionado de ser parte de una. Es asombroso. Significa que las dos primeras peleas fueron tan buenas que teníamos demanda y los fanáticos querían vernos pelear entre nosotros nuevamente. "Hice muchas concesiones a Canelo para mantener esta pelea intacta porque siempre quise esta tercera pelea. Nunca renunciaría a un cinturón de campeón ni me movería a una categoría de peso diferente para evitar a un oponente. Y aunque cuatro años es demasiado tiempo entre la última pelea y esta, me alivia que Canelo no esperó hasta que yo tenía 50 años para aceptar una tercera pelea. Porque por un tiempo parecía que era una gran posibilidad".

