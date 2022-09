Bam Rodríguez: Nací para los grandes escenarios El campeón de peso supermosca del WBC, Jesse “Bam” Rodríguez, está disfrutando de su papel como atracción coprotagonista de la trilogía taquillera entre Canelo Álvarez y Gennadiy ‘GGG’ Golovkin en el T-Mobile Arena de Las Vegas el sábado por la noche, mientras defiende su título mundial. contra Israel González. Rodríguez, de 22 años (16-0, 11 KOs) se convirtió en el campeón mundial activo más joven en febrero, interviniendo tarde para derrotar a Carlos Cuadras por el cinturón vacante del CMB en Phoenix. Luego detuvo a Srisaket Sor Rungvisai en su terreno natal de San Antonio en junio dentro de ocho asaltos. “No siento presión porque siento que nací para esto”, dijo Rodríguez. “Pertenezco a estos grandes escenarios, es donde me siento cómodo. Encabezando en San Antonio, coprotagonista de Canelo-GGG III, aquí es donde quiero estar, ha sido parte del plan y es genial verlo desarrollarse. Hay expectativa sobre mí, todos los ojos están puestos en mí, sé que necesito rendir al máximo pero eso me emociona. “Canelo es la cara del boxeo, por lo que ser el que abre el telón de esa pelea es increíble, por lo que muchos fanáticos podrán ver lo que puedo hacer. Solo tengo 22 años, así que para estar haciendo las cosas que estoy haciendo, venciendo a Carlos y Rungvisai, dos de los cuatro reyes en Super-Fly, nunca miro hacia atrás y siento que necesito apreciar lo que hago, pero minimizo lo que hago. Lo hago porque soy un tipo humilde. “Estoy justo donde necesito estar, es solo el comienzo y el cielo es el límite para mí. No puedo decirte hasta dónde puedo llegar porque no sé cómo parar. Quiero ser uno de esos luchadores que dentro de 20 años, la gente dice; ‘recuerda a Bam Rodríguez, era un mal tipo’. Una de esas leyendas. “Siento que estoy recibiendo el reconocimiento que merezco, y el sábado es la plataforma perfecta para mostrarles a todos que soy el verdadero negocio”. Golovkin: Siempre he querido esta tercera pelea Like this: Like Loading...

