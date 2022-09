Conferencia de prensa de presentación de Paul-Silva Jake “The Problem Child” Paul y Anderson “The Spider” Silva principalmente intercambiaron admiración mutua en la conferencia de prensa inicial del lunes para promocionar su choque PPV del 29 de octubre en Gila River Arena en Phoenix, Arizona. La pelea será a ocho asaltos con un peso pactado de 187 libras. Jake Paul: “Anderson Silva es la mejor persona y lo amamos. Si mi oponente es un idiota, lo trataré como un idiota y le golpearé el trasero. Pero respeto a este hombre, todavía lo voy a noquear, pero respetuosamente noquearlo… no pasarán más de cinco. Si me ganas, me haré un tatuaje de araña”. Anderson Silva: “Vengo [al boxeo] para mostrar mi respeto por el deporte y los boxeadores profesionales. Estoy feliz de estar aquí para continuar con mi trabajo a los 47 años… no es necesario que te hagas un tatuaje de araña. Sé que eres mi fan. Yo también soy tu fan. Gran admirador. Odio los tatuajes hermano. No tengo tatuajes. Boxeo en Dakota del Norte este sabado Bam Rodríguez: Nací para los grandes escenarios Like this: Like Loading...

