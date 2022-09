Boxeo en Dakota del Norte este sabado El medallista de plata olímpico, cinco veces ex campeón mundial y miembro del Salón de la Fama del boxeo Virgil Hill regresará como promotor a su estado natal de Dakota del Norte este sábado por la noche. Quicksilver Sports and Entertainment contará con peleas de aficionados y profesionales en el 4 Bears Casino en New Town, ND. Hay un total de siete peleas profesionales programadas para llevarse a cabo. El evento principal enfrentará al peso crucero Ryan “Rhino” Bourland (16-2, 5 KOs) de Dickinson, ND contra Santario “Moneyman” Martin (4-6, 2 KOs) de Blounstown, FL, en un combate a seis asaltos. El evento co-estelar será un choque de pesos pesados ​​invictos entre Bobby Deane (5-0, 4 KOs) de New Town, ND, y Suray “Sugar” Mahmutovic (4-0-1, 4 KOs) de Vallejo, CA. en un choque a seis asaltos. “Un sueño hecho realidad, siempre quise retribuir a los niños, y así es como puedo hacerlo, trato de ofrecer un espectáculo en el que puedan mostrar sus habilidades y, con suerte, podamos sacar otro campeón mundial de Dakota del Norte al mismo tiempo” dijo North Dakotan Hill. La parte amateur del espectáculo comenzará a las 5:30 p. m. y los combates profesionales a las 7 p. m. Los boletos se pueden comprar llamando al (800) 294-5454 o visitando 4bearscasino.com. El ex escritor de Fightnews.com, Christian Schmidt, será el presentador. GGG: Confío plenamente en Johnathon Banks Conferencia de prensa de presentación de Paul-Silva Like this: Like Loading...

