GGG: Confío plenamente en Johnathon Banks Gennadiy “GGG” Golovkin reemplazó al veterano entrenador Abel Sánchez con el protegido de Emanuel Steward, Johnathon Banks, luego de su segunda pelea con Saúl “Canelo” Álvarez. Y después de cuatro peleas con Banks, GGG espera traer un poco boxeo adicional del Kronk Gym al ring para la pelea de trilogía del sábado contra el campeón indiscutible de peso súper mediano Caneko en DAZN PPV en T-Mobile Arena en Las Vegas. “Johnathon ha agregado las tradiciones del Kronk Gym a mi entrenamiento”, dijo Golovkin. “Me ha abierto un mundo diferente. Johnathon no ha cambiado mi estilo de lucha pero ha añadido armas a mi arsenal. Tuve el honor de conocer a Emanuel Steward. Johnathon me trajo su memorable experiencia de Kronk. Ha sido un privilegio para Johnathon compartir eso conmigo. Con Johnathon detrás de mí, no importa quién esté frente a mí. Confío en él completamente”. Banks agregó: “Esta es nuestra quinta pelea juntos. Hemos estado construyendo sobre lo que Gennadiy ha aprendido mientras incorporamos lo que lo hizo tan especial como aficionado, trabajando en lo básico: sincronización, ritmo y velocidad. En el boxeo, para permanecer en el nivel de élite, o evolucionas o mueres. No depende únicamente de los golpes de poder. “Todavía recuerdo estar sentado con Emanuel Steward en torneos de aficionados y ambos maravillándonos de las habilidades generales de Gennadiy dentro del ring. Era un boxeador extraordinario con poder de golpe. Podía hacer lo que quisiera. “Incluso a los 40, todavía se acerca al entrenamiento como si fuera un contendiente joven y hambriento de primer nivel. Es todo sonrisas y siempre el primero en el gimnasio. Realmente disfruta entrenar y eso se nota en su ética de trabajo y en los resultados. Es un estudiante rápido y un estudiante entusiasta. Tiene una sed increíble por aprender cosas nuevas. Gennadiy es un atleta de atletas. “Y aunque los 40 pueden ser los nuevos 30, gracias a la ciencia de la nutrición y la fuerza y ​​el acondicionamiento, el sábado por la noche, los 40 también pueden ser el nuevo campeón mundial de peso supermediano”. Fury-Joshua en conversaciones para el 3 de diciembre por título WBC Boxeo en Dakota del Norte este sabado Like this: Like Loading...

