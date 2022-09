Fury-Joshua en conversaciones para el 3 de diciembre por título WBC La empresa de gestión del ex campeón de peso pesado Anthony Joshua, 258 Management, ha anunciado a través de Twitter que Joshua acordó enfrentarse al campeón de peso pesado del WBC, Tyson Fury, el 3 de diciembre en el Principality Stadium de Cardiff, Gales, con capacidad para 78,000 asientos. 258MGT tuiteó: Actualización de Joshua-Fury: 258 y Matchroom Boxing pueden confirmar, en nombre de Anthony Joshua, que aceptamos todos los términos que nos presentó el equipo de Fury [el viernes pasado] para una pelea el 3 de diciembre. Debido al fallecimiento de la Reina, se acordó suspender toda comunicación. Estamos esperando una respuesta. El promotor de Tyson Fury, Frank Warren, respondió de inmediato. El contrato estará contigo muy pronto.🥊 Anuncian dos combates mas en Wilder-Helenius PPV GGG: Confío plenamente en Johnathon Banks Like this: Like Loading...

