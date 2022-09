Anuncian dos combates mas en Wilder-Helenius PPV Se anunciaron las dos peleas finales para el evento Pay-Per-View de FOX Sports PBC de cuatro peleas encabezado por el regreso del ex campeón mundial de peso pesado del CMB Deontay “The Bronze Bomber” Wilder contra Robert “The Nordic Nightmare” Helenius el sábado , octubre 15 desde Barclays Center en Brooklyn. La transmisión incluirá al invicto peso pesado Frank Sánchez (20-0, 13 KOs) contra Carlos Negrón (25-3, 20 KOs) en un combate de 10 asaltos, mientras que los contendientes de peso gallo Gary Antonio Russell (19-0, 12 KOs) y ex FIB el campeón Emmanuel Rodríguez (20-2, 13 KOs) se enfrentan en una revancha de 12 asaltos. El atleta olímpico de 2008, Negrón, estaba programado previamente para enfrentarse a Sánchez el 1 de enero, pero tuvo que retirarse de la pelea después de dar positivo por COVID-19. Russell originalmente peleó contra Rodríguez en agosto de 2021, pero un choque accidental de cabezas terminó la pelea sin resultado antes de que se completara el primer round. En la co-estelar anunciada previamente, el ex campeón de peso súper mediano de la FIB, Caleb “Sweet Hands” Plant, se enfrenta al dos veces campeón de peso súper mediano del CMB, Anthony “The Dog” Dirrell, en una eliminatoria por el título de peso súper mediano del CMB. Canelo 5-1 comienza de favorito sobre GGG Fury-Joshua en conversaciones para el 3 de diciembre por título WBC Like this: Like Loading...

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.