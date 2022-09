Canelo 5-1 comienza de favorito sobre GGG Por. Gabriel F. Cordero Saúl “Canelo” Álvarez y Gennadiy “GGG” Golovkin se presentaron a los medios y fanaticos después de hacer sus “Grand Arrivals” para su pelea de trilogía el sábado por la noche en el T-Mobile Arena de Las Vegas. Canelo es un favorito de 5-1 El primer campeón mundial supermediano del WBC fue el estadounidense Sugar Ray Leonard y ha tenido 23 campeones mundiales con 83 peleas de campeonato mundial en 12 países y desde entonces el Mexicano Canelo Álvarez ha sido el único campeón mundial de Latinoamérica. Anuncian dos combates mas en Wilder-Helenius PPV Like this: Like Loading...

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.