Hiraoka supera a Lagumbay y mantiene el cinturón WBO AP 140lb Por Joe Koizumi

Fotos por Naoki Fukuda El estilista invicto y clasificado OMB # 13 Andy Hiraoka (21-0, 16 KOs), 140, retuvo su cinturón de 140 libras de la OMB Asia Pacífico con facilidad cuando demolió al zurdo filipino Alvin Lagumbay (13-6-1, 11 KOs), 139.75 , con una izquierda sólida a los 2:27 del segundo round de los doce rounds programados para el martes en Tokio, Japón. En una confrontación de zurdos, Andy, de 26 años, más alto y más flexible, siguió golpeando a Alvin, de 27 años, que pegaba con fuerza pero era más lento, y finalmente lo alcanzó con una izquierda devastadora que lo dejó inconsciente mientras estaba de pie. El árbitro Nakamura rápidamente sostuvo al perdedor contra las cuerdas y ordenó que se detuviera para salvarlo de más castigo. Lagumbay una vez destronó al campeón welter AP de la OMB, Keita Obara, con un sorpresivo nocaut en el segundo asalto después de una doble caída, pero le cedió el cinturón a Obara en una revancha directa en 2018. Andy simplemente fue demasiado para Alvin. Promotor: Promociones Ohashi. Unificación de Teraji-Kyoguchi en ESPN+ el 1 de noviembre Canelo 5-1 comienza de favorito sobre GGG Like this: Like Loading...

