Unificación de Teraji-Kyoguchi en ESPN+ el 1 de noviembre La división de peso mosca ligero ocupa un lugar central el martes 1 de noviembre, ya que dos peleas de campeonato con tres títulos mundiales en juego encabezan una cartelera cargada de Saitama Super Arena en Saitama, Japón. El campeón del WBC, Kenshiro Teraji, intenta unificar títulos contra el rey de la AMB, Hiroto Kyoguchi, en el evento principal. En la co-estelar, el campeón de la OMB de Puerto Rico, Jonathan “Bomba” González, defenderá su cinturón contra el contendiente japonés Shokichi Iwata. Teraji-Kyoguchi, Gonzalez-Iwata y la acción de la cartelera se transmitirán en vivo y exclusivamente en los EE. UU. por ESPN+ a partir de las 7:30 a. m. ET/4:30 a. m. PT. “The Amazing Boy” Teraji (19-1, 11 KOs) es un profesional de ocho años que ganó el título mundial del WBC en mayo de 2017. Hizo ocho defensas de esa corona hasta una sorprendente derrota por nocaut en el décimo asalto ante Masamichi Yabuki en septiembre pasado. . Menos de seis meses después, Teraji se vengó con un nocaut en el tercer asalto sobre Yabuki para recuperar su título. Kyoguchi (16-0, 11 KOs) es un campeón de dos pesos que fue el gobernante de las 105 libras de la FIB hasta que dejó vacante ese cinturón para ascender al peso mosca ligero. Desde que ganó la corona de peso mosca ligero de la AMB en la víspera de Año Nuevo de 2018 contra Hekkie Budler, ha defendido cuatro títulos. Viene de nocaut en el octavo asalto de junio sobre Esteban Bermúdez, que se ubica entre las mejores peleas por el título del año. González (26-3-1, 14 KOs) se quedó corto en su primer intento por un título mundial en 2019 contra Kosei Tanaka. Cumplió su destino de campeonato en octubre pasado cuando superó a Elwin Soto por decisión dividida. González defendió su título de la OMB en junio con una decisión unánime contra el advenedizo filipino Mark Anthony Barriga. Iwata (9-0, 6 KOs), de Tokio, ganó los títulos de la Comisión de Boxeo de Japón, OPBF y OMB Asia Pacífico en camino a ganar su primera oportunidad por el título mundial. En otra acción programada en la transmisión de ESPN+: Junto Nakatani (23-0, 18 KOs) vs. Francisco Rodríguez (36-5-1, 25 KOs), 10 asaltos, peso gallo junior — El campeón de peso mosca de la OMB, Nakatani, prueba las aguas del peso gallo junior contra la estrella de acción mexicana Rodríguez, un ex campeón mundial de las 105 libras. Shuichiro Yoshino (15-0, 11 KO) vs. Masayoshi Nakatani (20-2, 14 KO), 12 asaltos, título de peso ligero de Asia Pacífico de la OMB: Yoshino viene de una decisión técnica sobre el ex campeón mundial Masayuki Ito. Nakatani se recuperó de la derrota por nocaut del año pasado ante Vasiliy Lomachenko con una paliza en el primer asalto sobre Harmonito Dela Torre en junio. Hiraoka supera a Lagumbay y mantiene el cinturón WBO AP 140lb Like this: Like Loading...

