Round 12 con Mauricio Sulaiman: Una semana intensa en el WBC Por Mauricio Sulaimán

Hijo de José Sulaimán, Presidente del WBC Una semana en la que la noticia que sacudió al mundo vio la muerte de la reina Isabel II de Inglaterra. Era el final de toda una era. Tuve la oportunidad de ver algunos reportajes sobre su vida y es increíble lo que pudo lograr. Los invito a buscar algunos de esos programas que son realmente ilustrativos, ya que su experiencia durante la Segunda Guerra Mundial y la forma en que su destino la llevó al trono es algo que no se debe pasar por alto. Un ejemplo de resiliencia, inteligencia, ingenio, tacto, diplomacia y entrega. Un ancla de estabilidad en un mundo que cambia rápidamente. Tuvimos una semana muy intensa. Comenzamos con la visita a la Ciudad de México de tres campeones legendarios que ahora se unen en una empresa de promoción que tiene todos los ingredientes para ser un éxito rotundo con Roy Jones Jr., Miguel Cotto y Juan Manuel Márquez. Asistieron a la tradicional rueda de prensa Martes de Café para presentar su empresa, ProBox TV, y al mismo tiempo anunciar su primer show, que será en Cancún en co-promoción con Cancún Boxing de Pepe Gómez. También en la compañía están Antonio Tarver y Paulie Malignaggi. Te invito a descargar la app para disfrutar de un amplio programa de boxeo y peleas en vivo. Al día siguiente tuvimos la presentación oficial del cinturón por el que van a competir Saúl “Canelo” Álvarez y Gennady “GGG” Golovkin en su trilogía. Ese trofeo tan especial que el ganador se llevará a casa es el Cinturón Guerrero Jaguar Zapoteco, elaborado por las hábiles manos de ocho artistas oaxaqueños, con la genial dirección del maestro Jacobo Ángeles. El gobernador Alejandro Murat estuvo presente para develar esta obra maestra. Me dio mucho gusto realizar este evento en el Polideportivo de la Fundación Carlos Slim. Es un lugar en El Toreo, Ciudad de México, que cuenta con un maravilloso museo con piezas únicas de la historia del deporte mexicano. Te invito a visitarlo. Es gratis y tiene la historia de tantos héroes que han traído gran distinción a México. La ceremonia fue una de las más especiales que hemos tenido. Los bailes folclóricos del estado de Oaxaca, la deliciosa comida oaxaqueña que se sirvió, la presencia de grandes campeones, medallistas olímpicos y personalidades dieron pie a la presentación que tuvo gran impacto. Esta obra pintada a mano, con un alebrije que simboliza al jaguar con sus garras abrazando el cinturón y la serpiente representada en los dibujos, da la perfecta interpretación de lo que significa la Guelaguetza. Es dar, es compartir, y este cinturón es un regalo que México, el Estado de Oaxaca y el Consejo Mundial de Boxeo le dan al mundo. Al día siguiente viajé a Las Vegas para estar en la Convención anual de la Federación Norteamericana de Boxeo, la cual está afiliada al WBC desde 1968. Esta organización es una de las más importantes del mundo, ya que representa a Canadá, México y los magníficos campeones estadounidenses Muhammad Ali, Sugar Ray Leonard, Evander Holyfield, George Foreman, Erik Morales, Saúl “Canelo” Alvarez y muchos más están en sus capítulos de historia. Fue muy emotivo estar con grandes amigos, que no se veían desde 2019, por la pandemia. Duane Ford, quien es el actual presidente, ha hecho un gran trabajo, logrando la unión de los promotores y la actividad en los tres países. Bob Arum fue reconocido con un video de su carrera. A sus 90 años sigue en activo y es una de las estrellas más importantes. Las sesiones fueron de gran valor, ya que las presentaciones fueron ilustrativas de cómo le está yendo al boxeo en la actualidad. La seguridad de los luchadores sigue siendo la máxima prioridad, y se puso mucho énfasis en todo lo que tiene que ver con jueces y árbitros. Jack Reiss dio una gran charla sobre el árbitro, junto con Jay Nady y Kenny Bayless. David Sutherland hizo lo mismo con respecto a juzgar, y el ex agente de la DEA Rocky Herron cautivó a la audiencia con su charla sobre los peligros de las drogas. Mis primeros pasos en el boxeo fueron en la NABF. Cuando terminé la carrera de Administración de Empresas en el Tec de Monterrey, mi padre me llevó a Dallas a una convención de esta federación y allí fui elegido vicepresidente en 1994. Estoy muy orgulloso de la NABF. Todavía tengo el puesto de VP. A partir de hoy, la atención del mundo estará en la trilogía Canelo vs. GGG. En esta tradicional celebración de la independencia de México, Las Vegas se vestirá de verde, blanco y rojo, México se volcará a los conciertos de artistas, a fiestas en casinos y calles, pero todo girará en torno a este combate que lleva cinco años en la fabricación. Han peleado 24 asaltos, todos cerrados e intensos, un empate y una decisión dividida a favor del mexicano, y desde solo esa campanada el mundo ha esperado para ver el desenlace. Este es el bueno, el tercero, el que gane se lleva la gloria, el que pierda será reconocido como un gran guerrero pero vivirá a la sombra del vencedor. Sabías…? Fueron los migrantes mexicanos quienes, por amor a nuestro país y sus raíces, posicionaron el 5 de mayo y el 16 de septiembre como grandes celebraciones en Estados Unidos. Todo comenzó hace 60 años, y poco a poco el boxeo comenzó a ser parte de las celebraciones hasta que se convirtió en una tradición que los mejores boxeadores compiten. Esa fecha ha sido honrada por Salvador Sánchez, Julio César Chávez, Oscar de la Hoya, Floyd Mayweather y ahora Canelo Alvarez. Anécdota de hoy Julio César Chávez derrotó a Héctor “El Macho” Camacho el 12 de septiembre de 1992, durante las celebraciones de la Independencia. Era imposible conseguir una entrada para la pelea; hasta el cantor Luis Miguel llamó a mi papá para pedirle boletos. Don José nunca llevó a mi mamá ni a mis hermanas a boxear, pero en esa ocasión, Lucy y Claudia insistieron en ir, y ahí llegaron al ringside, el ambiente era inmejorable. Allí se sentaron Chabelo, José José, entre otras celebridades mexicanas. El Macho insultó a Julio y a México sin parar; también lo hizo su equipo y… ¡incluso su mamá! En el tercer asalto, Camacho le pegó un golpe bajo a JC, y de repente escuchamos los gritos de las mujeres: “Eres un cobarde” y otras groserías que no puedo escribir, y mi papá me dijo: “Qué barbaridad”. ! ¿Cómo pueden las damas decir algo así? Luego miró hacia atrás y… ¡resultó que eran mis hermanas!

