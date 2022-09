Conferencia de prensa virtual Fundora-Ocampo El invicto sensación de peso súper welter Sebastián “The Towering Inferno” Fundora y el ex retador al título Carlos Ocampo anticiparon su enfrentamiento por el título interino de peso súper welter del WBC de Fundora durante una conferencia de prensa virtual el miércoles antes de reunirse en vivo por SHOWTIME el 8 de octubre desde Dignity Health Sports Park en Carson. California. Sebastián Fundora: “Quiero pelear por el título y siento que lo merezco. Soy el WBC obligatorio y, por supuesto, primero tengo que pasar a Ocampo. Pero nuestro objetivo es luchar por el título… hemos estado observando a Ocampo y nos hemos dado cuenta de que ha tenido una larga racha de victorias. Por supuesto, no vamos a dejar que continúe”. Carlos Ocampo: “Definitivamente me siento subestimado. Es curioso cómo un error de hace cuatro años (contra Errol Spence) puede moldear la percepción que la gente tiene de mí. Soy una persona completamente diferente y vas a ver cuánto he madurado tanto física como mentalmente. Te vamos a dar una gran pelea que no querrás perderte”. Anuncian Undercard de Haney-Kambosos Round 12 con Mauricio Sulaiman: Una semana intensa en el WBC Like this: Like Loading...

