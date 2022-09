Anuncian Undercard de Haney-Kambosos Por Ray Wheatley – World of Boxing La cartelera preliminar se perfila para la revancha entre el campeón mundial indiscutible de peso ligero Devin “The Dream” Haney y el ex campeón “Ferocious” George Kambosos Jr. el sábado 15 de octubre (domingo por la tarde, 16 de octubre, hora local) en el Rod Laver Arena de Melbourne. Australia. En la co-estelar, el dos veces retador al título mundial Jason “Mayhem” Moloney (24-2, 19 KOs) se enfrenta a Nawaphon Kaikanha (56-1-1, 46 KOs) en una eliminatoria final de 12 asaltos por el peso gallo del WBC. El ex campeón mundial Andrew Moloney (24-2, 16 KOs), el hermano gemelo de Jason, enfrentará el dos veces retador al título mundial Norbelto Jiménez (31-9-6, 16 KOs) en un combate a 10 asaltos por el título vacante de peso gallo junior internacional de la OMB. . En otra acción, el medallista de bronce olímpico de peso crucero David Nyika (4-0, 3 KOs), el peso pesado Hemi Ahio (19-0, 14 KOs) y el peso mediano junior Amari Jones (7-0, 7 KOs) se enfrentarán a oponentes para ser nombrada. Conferencia de prensa virtual Fundora-Ocampo Like this: Like Loading...

