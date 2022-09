Fallece Horacio Accavallo, icónico campeón mundial Argentino Por. Gabriel F. Cordero En plena conmemoración del dia del boxeador , el boxeo argentino está de luto tras el fallecimiento del ex campeón mundial Horacio Accavallo, una carismática leyenda en ese país. Nacido el 14 de octubre de 1934 en Villa Diamante, Lanús, uno de los barrios más pobres de Buenos Aires, perteneció a una familia humilde y desde muy niño trabajó reuniendo cartones con sus hermanos y el 1 de marzo de 1966 realizó uno de los momentos más recordados de la historia del boxeo argentino al vencer por decision dividida al campeón japonés Katsuyoshi Takayama para convertirse en campeón mundial de peso mosca AMB y CMB, el segundo detrás del pionero Pascual Pérez en 1954 por coincidencia ambos triunfos en Tokio, Japon De recogedor de botellas, limpiabotas y trapecista logro ser campeón mundial de boxeo. Representó a Argentina en los Juegos Olímpicos de Melbourne 56, siendo derrotado en la final por Abel Laudonio, quien en Roma en 1960 ganó la medalla de bronce . Con 33 años se retiró con un récord de 75 victorias, 2 derrotas y 6 empates siendo campeón mundial mosca del CMB y AMB. Tras el retiro logro invertir sus ganancias transformándose en un empresario exitoso, sin olvidar nunca sus orígenes y convertirse en un extraordinario ejemplo de vida al enfrentar las adversidades en su vida. Accavallo luchaba contra el Mal de Alzheimer, una enfermedad progresiva que desgasta la memoria y funciones mentales. Anuncian el Undercard de Haney-Kambosos Anuncian Undercard de Haney-Kambosos Like this: Like Loading...

