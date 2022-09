Lo último de Zepeda-Prograis por titulo WBC El Consejo Mundial de Boxeo informa que en conformidad con la carta de notificación de adjudicación de la subasta del 1 de septiembre de 2022 con respecto a la pelea José Zepeda vs. Regis Prograis, Marvnation Promotions tiene la obligación a: “dentro de los diez (10) días de calendario posteriores a la ceremonia de subasta, depositar con el WBC el diez por ciento (10%) del monto total de la oferta ganadora. El WBC ha recibido los $240,000 dólares este 9 de septiembre de 2022. De acuerdo con los requisitos de esa carta, y en conformidad con la Regla 2.18 de los Procedimientos de Subasta del WBC de las Reglas y Regulaciones del WBC, por la presente, el WBC acusa recibo puntual del depósito del 10 % por parte de Marvnation Promotions. Shields-Marshall pospuesto por BBBoC Like this: Like Loading...

