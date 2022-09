Shields-Marshall pospuesto por BBBoC Nueva fecha tentativa: 15 de octubre Anuncio oficial de BOXXER: Como muestra de respeto tras el fallecimiento de Su Majestad la Reina Isabel II, la Junta de Control de Boxeo Británico tomó la decisión de posponer el evento del sábado, BOXXER: LEGACY – Shields vs Marshall. Nuestros sinceros pensamientos están con Su Majestad el Rey Carlos III y la Familia Real durante este momento profundamente sombrío. Estamos trabajando con todas las partes para reprogramar provisionalmente el sábado 15 de octubre en The 02 en Londres. Todas las entradas adquiridas para el evento de mañana sábado 10 de septiembre seguirán siendo válidas para la fecha reprogramada. Todos los poseedores de boletos existentes podrán asistir al evento recién reprogramado con sus boletos existentes. Se realizarán más actualizaciones sobre la nueva fecha lo antes posible. Se inaugura la 52.ª Convención de la NABF en Las Vegas Like this: Like Loading...

