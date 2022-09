Se inaugura la 52.ª Convención de la NABF en Las Vegas Informe y fotos de Boxing Bob Newman La 52.ª convención anual de NABF comenzó hoy en el casino y hotel de París en Las Vegas, Nevada. Los negocios estuvieron a la orden del día mientras que el placer se hizo cargo del segmento vespertino. A las 2:30 pm, la junta directiva tuvo una reunión cerrada donde discutieron el crecimiento de la organización y los planes futuros para una expansión continua. Una nueva incorporación a la junta directiva es el ex presidente de la Comisión Atlética del Estado de California, John Carvelli. El presidente Duane Ford también quiere construir una mayor presencia en las redes sociales para la federación y hay varios planes en marcha para hacerlo. Las proyecciones son que esta será la convención NABF más grande hasta el momento. La sesión vespertina “comenzó” en más de un sentido, ya que se disfrutó de una fiesta en el patio trasero durante la proyección del primer partido de la temporada de la NFL entre el campeón defensor del Super Bowl, Los Angeles Rams, y los Buffalo Bills. Los Bills asestaron un golpe de gracia a los Rams con un marcador de 31-10. La sesión del viernes comenzará a las 9:00 am con reuniones que incluirán oradores invitados y videos. Después de una pausa para el almuerzo al mediodía, habrá más oradores y videos, seguidos de un segmento de preguntas y respuestas en una mesa redonda. El viernes por la noche será gratis para los asistentes a la convención. La sesión del sábado por la mañana tendrá un formato similar con oradores invitados y presentaciones en video. El segmento de la tarde incluirá pruebas de árbitros y jueces. La velada comenzará con el cóctel anual conocido como “Sesión de mejoramiento de la personalidad”, seguido del banquete de gala de premios anual y el cierre oficial de la convención. Resultados desde San José, Costa Rica Like this: Like Loading...

