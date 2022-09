Resultados desde San José, Costa Rica En un choque de unificación de peso mínimo femenino, la campeona de la FIB Yokasta “Yoka” Valle (26-2, 9 KOs) tomó el cinturón de la campeona de la OMB, previamente invicta, Thi Thu Nhi Nguyen (5-1, 1 KOs) por decisión unánime en diez asaltos el jueves. noche en la Ciudad Deportiva Heiner Ugalde en Hatillo, San José, Costa Rica. La favorita local Valle superó a Nguyen de Vietnam con combinaciones rápidas, ganando 100-90 en los tres jueces. La invicta supermosca femenina Adelaida “La Cobra” Ruiz (12-0-1, 6 KOs) destronó a la campeona interina del WBC Sonia Osorio (15-8-2, 2 KOs) por decisión unánime en diez asaltos. Ruiz, de Lynwood, California, llevó el ritmo de la pelea sobre Osorio de la Ciudad de México y ganó 100-90, 98-92, 99-91. Anteriormente habían peleado por un empate técnico debido a un choque de cabezas. El peso súper mosca José “Superman” García (16-1-1, 15 KOs) detuvo a Israel López (9-3, 7 KOs) en el segundo round para reclamar el título juvenil vacante de la OMB. García derribó a López dos veces en el segundo round y luego recibió la detención del árbitro. El tiempo era 2:06. Se inaugura la 52.ª Convención de la NABF en Las Vegas FIB ordena Alvarado-Edwards por título mosca Like this: Like Loading...

