FIB ordena Alvarado-Edwards por título mosca El ex campeón mundial de peso minimosca de la FIB Félix Alvarado (38-2, 33 KOs) de Nicaragua tendrá la oportunidad de convertirse en campeón mundial de dos divisiones ya que la FIB ha ordenado que el invicto campeón mundial de peso mosca de la FIB Sunny Edwards (18-0, 4 KOs) luchar contra él a continuación. La FIB ha concedido al Equipo Alvarado y al Equipo Edwards 30 días para llegar a un acuerdo. Si no se llega a un acuerdo en ese tiempo asignado, entonces la pelea irá a subasta. Alvarado nunca perdió su título en el ring ya que dejó vacante para subir una categoría de peso con la esperanza de ganar un segundo título en tantas divisiones. El mánager William Ramírez confía en las habilidades de Alvarado para alcanzar su objetivo, incluso si la pelea termina en el Reino Unido natal de Edwards. “Félix ganó su primer título mundial como peleador visitante. Independientemente de dónde termine esta pelea, realmente creo que Félix está a la altura de convertirse en un campeón mundial de dos divisiones”. Resultados desde San José, Costa Rica Pesaje de Shields-Marshall a puerta cerrada debido al "London Bridge" Like this: Like Loading...

