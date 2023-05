Venado López: ¡Noquearé a Michael Conlan! El campeón mundial de peso pluma de la FIB, Luis Alberto “El Venado” López, se está preparando para hacer la primera defensa de su corona. El boxeador de 29 años se enfrentará a Michael “Mick” Conlan el sábado 27 de mayo en The SSE Arena en la ciudad natal de Conlan, Belfast. López-Conlan y las peleas de cartelera se transmitirán en vivo y exclusivamente por ESPN+ en los Estados Unidos. BT Sport transmitirá el evento en el Reino Unido e Irlanda. Después de una sesión de entrenamiento reciente, esto es lo que dijo López: “Estoy emocionado de haberle dado a mi país ya mi familia un campeón mundial. No todos los días se obtiene un nuevo campeón mundial en mi ciudad natal de Mexicali, México. Habían pasado 27 años desde la última vez que mi ciudad tuvo un campeón mundial. Entonces, estoy feliz de haber podido hacer eso. “Estamos haciendo un buen final para el campamento. Estamos trabajando con Kay Koroma en DLX Boxing en Las Vegas. Estamos haciendo grandes cambios. Sabemos que tengo velocidad. Sabemos que tengo poder. Pero ahora estamos trabajando para sentarnos más en mis golpes y usar mi distancia. “Esta va a ser una gran pelea. Es un atleta olímpico. Sabe pegarse y moverse. Va a ser una pelea difícil. Pero mi preparación ha sido excelente. Este ha sido el mejor campo de entrenamiento de toda mi carrera. Y tan pronto como comience a plantar sus pies un poco, la pelea terminará muy rápido. “No sería inteligente para él tratar de pelear conmigo. Entonces, espero que salga y boxee. Pero tengo la velocidad y la fuerza para cortar el anillo y encontrarlo. ¡Noquearé a Michael Conlan!”. Don King presenta a Adrien Broner en conferencia de prensa La revancha Smith-Eubank Jr. será el 1 de julio en Inglaterra Like this: Like Loading...

