La revancha Smith-Eubank Jr. será el 1 de julio en Inglaterra BOXXER anunció hoy que la revancha entre Liam Smith (33-3-1, 20 KOs) y Chris Eubank Jr (32-3, 23 KOs) en el AO Arena de Manchester, Inglaterra, se pospuso del 17 de junio al 1 de julio. El cambio de fecha se produce después de que Smith recibiera asesoramiento médico para ajustar su campo de entrenamiento por un período de dos semanas para permitir la curación de una lesión menor que había comenzado a recrudecerse. Eubank Jr ha dado su consentimiento para la medida. Liam Smith: “Es solo un problema de una vieja lesión que está brotando, pero quiero tomarme el tiempo para dejar que sane para poder entrar al ring al 100 % en la noche de la pelea, porque un Liam Smith al 100 % vence a Chris Eubank Jr todos los días. de la semana y dos veces el domingo.” Todos los boletos comprados para la fecha programada originalmente siguen siendo válidos para la fecha recién anunciada del 1 de julio. Los titulares de entradas que no puedan asistir a la fecha reprogramada pueden obtener un reembolso completo poniéndose en contacto con su proveedor de entradas. La pelea ahora llega casi cinco meses después del tiroteo de cuatro asaltos en enero que terminó con Smith ganando por detención en el primer minuto del cuarto asalto. Venado López: ¡Noquearé a Michael Conlan! Joyce activa cláusula de revancha con Zhang Like this: Like Loading...

