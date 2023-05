Joyce activa cláusula de revancha con Zhang El contendiente de peso pesado Zhilei Zhang (25-1-1, 20 KOs) anotó una sorpresa monumental cuando noqueó a Joe Joyce (15-1, 14 KOs) en abril. Ahora tiene que hacerlo de nuevo. Según los informes, Joyce desencadenó un choque de revancha para forzar una pelea de regreso. Zhang estaba en el marco para ser un oponente potencial de Tyson Fury, y aún podría serlo, siempre que Joyce esté dispuesto a aceptar una indemnización por hacerse a un lado. La revancha Smith-Eubank Jr. será el 1 de julio en Inglaterra Hekkie Budler gana en 43 segundos en Sudáfrica Like this: Like Loading...

