Hekkie Budler gana en 43 segundos en Sudáfrica Por Ron Jackson Hekkie Budler de Sudáfrica apenas sudó antes de noquear a Wichet Sengprakhon de Tailandia en 43 segundos del primer round en el Centro de Conferencias Unisa en Mondeor, cerca de Johannesburgo, el sábado por la noche. Budler, de 34 años salió rápido desde la campana de apertura y antes de que los fanáticos tuvieran la oportunidad de resumir a los boxeadores, anotó con una izquierda al cuerpo y siguió con un gancho de izquierda justo debajo de las costillas eso envió a Sengprakhon de costado, donde el árbitro Meundo Mvandaba le contó. Budler mejoró su récord a 35-4, 11 KOs y el récord de Sengprakhon cayó a 14-12-1, 7 KOs. Los jueces no utilizados fueron Thabo Spampool, Linda Ncakeni y Jaap van Niewenhuizen. CARTELERA Peso ligero Cayden Truter Wrsf 2 Sandile Dumisa. Peso welter – Mujer, Hedda Wolmarans W ko 3 Monalisa Simon. Peso mosca – Mujer, Simangele Hadebe W 8 Phannaluk Kongsang. Peso gallo junior – Sikho Nqothole W tko 1 Boonrueang Phayon Joyce activa cláusula de revancha con Zhang Canelo vence a Ryder y sigue de campeón indiscutible Like this: Like Loading...

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.