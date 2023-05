Canelo vence a Ryder y sigue de campeón indiscutible El campeón indiscutible de peso súper mediano Saúl “Canelo” Álvarez (59-2-2, 39 KOs) logro una decisión unánime en doce asaltos sobre el retador obligatorio de la OMB John “The Gorilla” Ryder (32-6, 18 KOs) frente a 55,000 fanáticos el sábado noche en el Estadio Akron en Zapopan, Jalisco, México. La presión de Canelo dominó a Ryder y lo hizo sangrar por la nariz y la boca desde el tercer round. Canelo derribó a Ryder con una izquierda/derecha en el quinto round. Ryder superó la cuenta y sobrevivió al round. El robusto Ryder luchó duro el resto del camino y llegó a la campana final. Las puntuaciones fueron 120-107, 118-109, 118-109. Martínez retiene el título de peso mosca del WBC Like this: Like Loading...

