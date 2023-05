Martínez retiene el título de peso mosca del WBC El mexicano campeón de peso mosca del WBC, Julio César Martínez (20-2, 14 KOs), noqueó al panameño Ronal Batista (15-3, 9 KOs) en el undécimo round para retener su título del WBC en la co-estelar Canelo-Ryder el sábado por la noche en el Estadio Akron en Zapopan, Jalisco, México. Batista le dio a Martínez buen combate durante los primeros seis asaltos. Martínez derribó a Batista en el séptimo asalto, luego castigó a Batista hasta que la pelea se detuvo en el undécimo asalto. El tiempo era la 1:00. Canelo vence a Ryder y sigue de campeón indiscutible Prograis firma con Matchroom Boxing Like this: Like Loading...

