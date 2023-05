Prograis firma con Matchroom Boxing El campeón superligero del WBC, Regis Prograis (28-1, 24 KOs) ha firmado un acuerdo promocional a largo plazo con Eddie Hearn y Matchroom, y hará la primera defensa de su título contra Liam Paro (23-0, 14 KOs) en casa. suelo en el Smoothie King Center en Nueva Orleans, Luisiana, el sábado 17 de junio, en vivo en todo el mundo por DAZN. Prograis estuvo anteriormente con la ahora desaparecida firma de promoción Probellum. Regis Prograis: “Ahora es oficial, estoy con Matchroom. Durante las últimas semanas, he estado contemplando qué movimiento debería hacer a continuación. Tenía muchas buenas ofertas sobre la mesa. Pero siento que Matchroom es lo mejor para mí. Siento que es el ajuste correcto. Desde el principio tuve ese presentimiento y nunca se fue. No puedo esperar para comenzar este capítulo en mi carrera. Estaré peleando contra Liam Paro en Nueva Orleans el 17 de junio. Este es un sueño hecho realidad”. Liam Paro: “He estado soñando con peleas como esta toda mi vida. ¿Qué mejor manera de dejar una marca en la división de 140 libras que eliminar al mejor? Esto es de lo que se trata. Ya voy.” Martínez retiene el título de peso mosca del WBC Valenzuela y Gvozdyk victoriosos en Canelo-Ryder Like this: Like Loading...

