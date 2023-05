Valenzuela y Gvozdyk victoriosos en Canelo-Ryder El superligero Gabriel Gollaz Valenzuela (27-3-1, 16 KOs) anotó una decisión dividida en diez asaltos sobre Steve Spark (16-3, 14 KOs) en la cartelera de Canelo-Ryder el sábado por la noche en el Estadio Akron en Zapopan, Jalisco. México. El héroe local Valenzuela derribó a Sparks en la sexta ronda, pero Spark conectó los mejores golpes durante todo el combate. Los puntajes fueron 96-93, 95-94 Valenzuela, 95-94 Spark. El regreso del ex campeón de peso semipesado del CMB Oleksandr “The Nail” Gvozdyk (19-1, 15 KOs) detuvo a Ricards Bolotniks 19-7-1, 8 KOs) en la sexta ronda. Comienzo lento de la pelea, pero cuando Gvozdyk se abrió, atropelló a Bolotniks para terminarla a las 1:53 de la sexta ronda. Después de un retiro de tres años y medio, Gvozdyk, de 36 años, reanudó su carrera a principios de este año. El invicto peso pluma de 18 años Nathan Rodríguez (11-0, 7 KOs) superó a Alexander “Popeye” Mejía (19-6, 8 KOs) en diez asaltos para tomar una decisión mayoritaria. Las puntuaciones fueron 95-95, 96-93, 96-94 Prograis firma con Matchroom Boxing Gervonta Davis es sentenciado a arresto domiciliario Like this: Like Loading...

