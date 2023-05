Gervonta Davis es sentenciado a arresto domiciliario El campeón mundial de peso ligero “regular” de la AMB, Gervonta “Tank” Davis, fue sentenciado a 90 días de arresto domiciliario después de declararse culpable de un incidente de atropello y fuga en 2020 en su natal Baltimore. Además, Davis debe asistir a un programa Mothers Against Drunk Driving, realizar 200 horas de servicio comunitario no relacionado con el boxeo y cumplir tres años de libertad condicional supervisada. El juez también especificó que Tank cumplirá su arresto domiciliario en Baltimore. Se enfrentaba a más de siete años de prisión. Valenzuela y Gvozdyk victoriosos en Canelo-Ryder Canelo: Será una extraordinaria noche Like this: Like Loading...

