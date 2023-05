Canelo: Será una extraordinaria noche Canelo Alvarez (58-2-2, 39 KOs) promete entregar ‘algo especial’ mañana por la noche cuando defienda su título indiscutible de peso súper mediano contra John Ryder (32-5, 18 KOs) frente a más de 50,000 fanáticos locales en el Estadio Akron en Guadalajara, Jalisco, México, en vivo por DAZN PPV. “Va a ser algo especial después de 12 años”, dijo Canelo. “Empecé mi carrera aquí en Guadalajara en las arenas pequeñas. Y ahora estamos en el estadio más grande y con la mayor respuesta de la gente. Seguro que será una de las mejores noches de mi carrera. Estoy muy emocionado por esta pelea. “Siempre estaba pensando en volver a pelear en Guadalajara por supuesto. Puede esperar algo especial, y el resultado es aún mejor. Me alegra y agradezco que la gente responda así. Estoy disfrutando mucho este momento. Disfruto esto porque es difícil organizar este tipo de pelea y que la gente responda así. Es un honor para mí y estoy orgulloso de ello. Voy a traer todo mañana por la noche. “No se trataba de dinero. Hubo muchas cosas que dificultaron poner la pelea aquí. Todo, la tele, la mudanza, las cosas tenían que cambiar aquí en Guadalajara. Es difícil hacerlo, pero sabes que estoy feliz de haber hecho esto y estoy feliz de traer esta pelea a Guadalajara. “Durante mucho tiempo no entrenaba aquí en Guadalajara, entonces mi entrenamiento aquí durante todo el mes es diferente. Me siento diferente. Las vibraciones son diferentes. Mi familia está aquí. Mi abuela está aquí. Entonces, ha sido diferente, pero disfruto todo. Eddy Reynoso me dijo: ‘Tienes que disfrutar este momento porque te lo mereces. Disfruta lo que haces porque esto es algo muy importante’. Estoy disfrutando y agradeciendo a toda mi gente y la respuesta es increíble, así que lo disfruto mucho. “Sabes que va a ser una buena pelea cuando un peleador se presenta. John es un buen boxeador. Es zurdo y lanza golpes de todos lados. Será un poco difícil en los primeros rounds, pero tengo la experiencia y necesito manejarlo”. Broner-Hutchinson el 9 de junio en Florida Like this: Like Loading...

