Broner-Hutchinson el 9 de junio en Florida El promotor del Salón de la Fama Don King y el campeón mundial de cuatro divisiones Adrien “The Problem” Broner anunciarán oficialmente el regreso de Broner al ring el 9 de junio en el Casino Miami Jai-Alai en Miami, Florida. Broner, quien recientemente firmó con King, tiene marca de 34-4-1 con 24 KOs. Se enfrentará a Bill “Hutch” Hutchinson (20-2-4, 9 KOs) en su regreso al ring. Canelo: Será una extraordinaria noche AMB aprueba Lara vs. Swift García Like this: Like Loading...

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.