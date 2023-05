AMB aprueba Lara vs. Swift García La Asociación Mundial de Boxeo (AMB), a través de su Comité de Campeonatos, otorgó permiso especial al campeón mediano Erislandy Lara para pelear contra Danny García el 5 de agosto. TGB Promotions envió la solicitud la cual fue estudiada a profundidad para determinar la decisión más adecuada. Se consultó al equipo Zerafa y tras arduas negociaciones se logró llegar a un acuerdo entre ambas partes. El ganador entre Lara y García, o Lara si la pelea termina en empate, está obligado a pelear contra Zerafa dentro de los 120 días posteriores a su pelea. Zerafa puede hacer una pelea opcional contra un contendiente aprobado por la AMB mientras espera una pelea por el título mundial en su posición de retador obligatorio. Broner-Hutchinson el 9 de junio en Florida John Ryder: Sere el ganador ante Canelo Like this: Like Loading...

