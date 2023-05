John Ryder: Sere el ganador ante Canelo John Ryder está aceptando el desafío de pelear contra Canelo Álvarez en su ciudad natal de Guadalajara, y dice que es justo enfrentar al rey mexicano en su patio trasero mientras busca derrotar al campeón indiscutible de peso súper mediano en el Estadio Akron el sábado por la noche, en vivo por DAZN y DAZN PPV. “Sé que va a ser hostil; Estoy preparado para ello”, dijo Ryder. “Creo que para ir a pelear contra un campeón, debes ir a su patio trasero para tomar sus títulos y eso es lo que estoy haciendo. La mayoría de los boxeadores han ido a Las Vegas o Texas para pelear con él, pero yo estoy en Guadalajara en el Lion’s Den. “Creo que la presión está sobre él. Ha pasado mucho tiempo desde que boxeó aquí y ¿quién espera algo de mí? Nadie. La gente piensa que estoy aquí por el sueldo, no es así, estoy aquí para demostrar que los sueños pueden hacerse realidad. He trabajado duro para llegar aquí, y merezco estar aquí. “Creo que es un buen momento para pelear con él, tiene muchos kilómetros en el reloj. El año pasado tuvo la derrota de Bivol, me pareció extraño que volviera al peso semipesado, y luego volviera a las 168 y aunque no creo que haya sido una mala actuación, creo que la gente esperaba que lo detuviera y puso el último clavo en el ataúd de la trilogía y no lo hizo, aunque sí ganó cómodamente. Obviamente, se ha operado la mano y tal vez haya signos de interrogación sobre el desgaste, pero quiero la mejor versión de él porque daré la mejor versión de mí. “Tengo que abrazar el momento. Después de 12 rondas, mi mano se levantará y el nuevo, de Islington, Londres, Reino Unido, campeón mundial indiscutible de peso súper mediano, John Ryder. Es una oportunidad de ensueño y no pienso desperdiciarla. “Para prepararte para él, tienes que sacarlo de su pedestal inicialmente, ya que él es quien es, pero no podrás hacer que Canelo entrene para prepararse para Canelo. Trabajas con lo que puedes conseguir que tenemos. Tony Sims es un gran entrenador y un verdadero historiador del boxeo, pero todo es muy moderno en mi campamento también. Ha sido un campamento diferente, ya que me quedé con Joe Cordina durante tres semanas, fue fantástico, es una gran familia y él es como un hermano. Recuperó su título mundial, así que ahora depende de mí. “Siempre he creído que estaba destinado a cosas más grandes. Mi carrera siempre ha sido un trabajo en progreso. Tengo buena gente a mi alrededor, caras conocidas, y no hay nada nuevo aquí, no estoy en el hotel de pelea principal, así que todo está un poco más tranquilo, es agradable y llamaremos cuando sea necesario”. AMB aprueba Lara vs. Swift García Pacquiao pierde juicio civil por $5.1 millones Like this: Like Loading...

