Don King presenta a Adrien Broner en conferencia de prensa El promotor del Salón de la Fama, Don King, presentó a su última firma, el ex campeón mundial de cuatro divisiones Adrien "The Problem" Broner y su entrenador Kevin Cunningham. King y Broner discutieron el regreso de Broner al ring el 9 de junio en el Casino Miami Jai-Alai. AB se enfrentará a Bill Hutchinson. Tim Tszyu ante Carlos Ocampo por título OMB el 18 de junio Venado López: ¡Noquearé a Michael Conlan!

