Tim Tszyu ante Carlos Ocampo por título OMB el 18 de junio Por Ray Wheatley – World of Boxing El campeón interino de las 154 libras de la OMB, Tim Tszyu (22-0, 16 KOs) regresa al cuadrilátero contra Carlos Ocampo (34-2, 22 KOs) clasificado como el número 8 del CMB el 18 de junio en Gold Coast, Queensland, Australia. Tim Tszyu: “No necesito pelear, quiero hacerlo. No temo a nadie y pelearé con cualquiera. Carlos Ocampo es la prueba perfecta para mí en este momento, ya que sus únicas derrotas han sido en lo más alto, por títulos contra los mejores. De hecho, siempre he admirado a los boxeadores mexicanos y su estilo duro y lleno de acción. Van en busca de acción y vienen por la guerra, y eso es exactamente lo que quiero que traiga. “Papá peleó con cinco mexicanos y los venció a todos en su carrera. Destruyó al mejor boxeador mexicano de todos los tiempos en Julio César Chávez, y me encantaría hacer lo mismo en mi carrera. “He querido pelear en Gold Coast desde hace mucho tiempo porque me encanta aquí. Estoy emocionado de hacer otra declaración masiva con esta pelea, así que no parpadeen o les prometo que se la perderán”. Round 12 con Mauricio Sulaimán: El regreso de Canelo a México Don King presenta a Adrien Broner en conferencia de prensa Like this: Like Loading...

