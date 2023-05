Round 12 con Mauricio Sulaimán: El regreso de Canelo a México

Por Mauricio Sulaimán

Hijo de José Sulaimán / Presidente del CMB Me será difícil poder resumir en esta columna lo que sucedió este fin de semana en el Estadio Akron de Jalisco, y todo lo que sucedió en torno a este inolvidable gran evento, que quedará marcado como uno de los más importantes de la historia de espectáculos en México. Primero el boxeo. ¡Qué demostración de calidad nos dio Saúl “Canelo” Álvarez, dominando a un guerrero que vino a pelear, y que hizo todo lo posible por ganar! Canelo fue cortado por un cabezazo accidental en el segundo asalto y en el tercero, Ryder sufrió una fractura en la nariz por un brutal uppercut, conectado por el mexicano, lo que provocó que el resto de la pelea fuera un drama total. La cantidad de sangre que bañaba a ambos boxeadores era enorme. Ryder fue a la lona y estuvo cerca de ser noqueado en un par de ocasiones, pero regresó lanzando golpes y dando un espectáculo memorable. Canelo retuvo sus cinturones WBC, WBO, IBF y WBA, además de sumar a la ya amplia colección de cinturones conmemorativos del WBC para él, la “Batalla 5 de Mayo Puebla/Jalisco”, el trofeo conmemorativo que se otorga al ganador de las peleas del 5 de mayo y 16 de septiembre. Desde el anuncio oficial de la pelea, una gran maquinaria comenzó a moverse con elementos de todo tipo. La promotora del evento fue Canelo Promociones y Publicidad y Talento, la productora fue Ocesa, quien demostró su grandeza en todo lo relacionado con espectáculos y seguridad. Televisión Azteca se encargó de la producción televisiva y de brindar el feed a cientos de televisoras y medios de todo el mundo, demostrando así su gran capacidad de operación y coordinación, y nuestro WBC trabajó de la mano con la Comisión de Boxeo de Zapopan para atender todos temas médicos, regulatorios y de boxeo en perfecta coordinación con los otros tres organismos sancionadores. el gobernador Enrique Alfaro, junto a varias dependencias de gobierno, además del alcalde de Zapopan, Juan José Frangie Saade, y de Guadalajara, Pablo Lemus Navarro. A lo largo de la semana se llevaron a cabo una variedad de activaciones que le dieron a la comunidad entretenimiento y un gran sentido de pertenencia después de darle la bienvenida al mundo del boxeo a Jalisco. Se realizaron activaciones populares de nuestro deporte, boxeo fitness en plazas públicas, charlas motivacionales con temas de prevención de adicciones y anti-bullying. Un gran homenaje a los 27 campeones mundiales del estado de Jalisco, ya la trayectoria e historia de mi querido padre, José Sulaimán. WBC Cares visitó Casa Hogar Cabañas para saludar a cientos de niñas y niños, así como especial atención a los visitantes de otros países. Miles de personas se volcaron al Teatro Degollado, esperando ver de lejos a su ídolo y Canelo, con su humanidad más humildad, se bajó de su auto y se mezcló brindándoles alegría. Maravilloso ver la mayor cantidad de mariachis juntos, cantando la música tradicional, pregonando Canelo. Compartiré más de esto en las siguientes columnas. John Ryder merece un reconocimiento especial por su inmenso coraje. Peleó 10 asaltos con la nariz rota, visitó la lona y recibió un fuerte golpe, pero nunca se rindió y luchó con valentía. El árbitro Mike Griffin pudo haber parado el combate sin ser recriminado, pero habría acabado con los sueños del peleador británico y la gloria de un gran evento. Los médicos de primera fila monitorearon, ronda tras ronda, la condición de Ryder, quien nunca estuvo en peligro, y permitieron que la pelea continuara. El campeón de peso mosca del WBC, Julio César Martínez, defendió su título con un nocaut técnico en el décimo asalto contra Batista de Panamá. Estamos muy satisfechos con el uso de la repetición instantánea durante ambas peleas por el título. En la pelea de Martínez contra Batista, una caída que el árbitro Celestino Ruiz calificó como un desliz fue anulada y dictaminada como una caída legal, lo que provocó que las tarjetas de puntuación se modificaran a un round de 10-8. Durante el evento principal, se revisaron dos instancias. Canelo fue cortado en el segundo asalto. El árbitro Mike Griffin no pudo identificar la fuente del corte, se realizó la revisión y se confirmó el cabezazo accidental. Al final del noveno o décimo asalto, Ryder cayó a la lona después de que Canelo lanzará un fuerte golpe. El Referee Griffin lo rechazó y lo dictaminó como un desliz. Las acciones en la repetición mostraron claramente que los pies estaban enredados y el golpe no aterrizó, ya que golpeó los guantes. SABÍAS…? Canelo’s vs. Ryder fue designado como la Lucha por la Paz, en el marco del programa BoxVal, de la Fundación Pontifex del Santo Padre Francisco, Scholas Occurrentes. El WBC ha llevado el programa BoxVal a todos los rincones del mundo, con diversas modalidades, y esta es la segunda vez que Saúl participa en uno de los eventos de Lucha por la Paz Canelo’s vs. Khan fue la primera Lucha por la Paz, en el T-Mobile Arena. En esta ocasión, el premio especial fue una corona de laureles, realizada por el orfebre personal del Santo Padre Francisco, Adrián Pallarols, quien viajó desde Argentina con esta hermosa pieza única que plasma la tradición milenaria. Anécdota de hoy Mi papá viajó a Guadalajara hace muchos años para asistir a un show de un pequeño club con un modesto promotor que recién comenzaba y le rogó que viajará a Guadalajara como invitado especial. Al finalizar la cartelera, el promotor se mostró muy feliz y orgulloso de tener a Don José en su evento, y le preguntó: “Sr. Sulaiman, ¿qué te gustaría hacer? “Querido amigo, he escuchado que aquí en Jalisco hay muy buena carne”. El promotor preguntó nervioso: “¿Quiere que lo lleve a un table dance, don José?”. “No, no, no, amigo mío. Me muero de hambre, vamos a cenar. Quiero un buen bistec. Agradezco sus comentarios en [email protected] Tim Tszyu ante Carlos Ocampo por título OMB el 18 de junio Like this: Like Loading...

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.