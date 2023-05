Lerena-Merhy por eliminatoria del peso Bridge del WBC Por Ron Jackson Kevin Lerena de Sudáfrica se medirá con Ryad Merhy, nacido en Costa de Marfil, quien pelea desde Bruselas, Bélgica, en una eliminatoria por el título de peso puente del WBC en el Emperors Palace cerca de Kempton Park el sábado por la noche. El torneo será retransmitido en directo por Supersport. El Consejo Mundial de Boxeo es la única organización de boxeo que reconoce la división de peso puente, con un límite de 224 libras (101 kg) El presidente del WBC, Mauricio Sulaiman, afirmó que los pesos pesados ​​de hoy son simplemente demasiado grandes, lo que los hace inseguros para algunos de los hombres grandes más pequeños, por lo que crearon la división en julio de 2020. La primera pelea por el campeonato mundial tuvo lugar el 22 de octubre de 2021 entre Oscar Rivas y Ryan Rozicki, y Rivas ganó por decisión unánime en 12 asaltos. El título lo ostenta actualmente Lukasz Rozanski de Polonia. LERENA SIEMPRE EN EXCELENTES CONDICIONES Desde que hizo su debut profesional el 30 de noviembre de 2011, Lerena (28-2, 14 KOs), siempre en excelente forma física, que pelea desde la posición de zurdo, ha ganado los títulos WBF African, WBC Youth Silver, South African, IBO cruiserweight y WBA Intercontinental. título de peso pesado. En su última pelea más reciente el 3 de diciembre en el estadio Tottenham Hotspur de Londres contra Daniel Dubois por el título secundario de peso pesado de la AMB, derribó a su oponente tres veces en el primer asalto antes de ser detenido en el tercero. Afortunadamente para Dubois, no existía la regla de los tres derribos. El sudafricano, que celebrará su cumpleaños número 31 el 5 de mayo, no ha elegido uno fácil para su regreso a la acción después de una derrota por detención. EL OPONENTE MÁS DIFÍCIL DE LERENA Merhy, de 30 años, ha compilado un récord de 31-1, 26 KOs, con una porcentaje de nocauts del 81,25 % desde que hizo su debut profesional el 28 de junio de 2013. Ganó el título de peso crucero de la AMB en un nocaut técnico en el octavo asalto contra Zhoaxin Zhang (10-1-1) y posteriormente lo abandonó. Su única derrota fue contra Arsen Goulamirian (22-0) el 24 de marzo de 2018 en un choque por el título interino de peso crucero de la AMB. Este es posiblemente el oponente más duro al que se ha enfrentado Lerena en su carrera de casi 12 años, pero siempre excelentemente acondicionado, no caerá peleando contra el favorito Merhy y podría sorprender a sus críticos. En las clasificaciones de peso actuales de WBC Bridger, Merhy figura en el n. ° 2 y Lerena en el n. ° 4. CARTELERA En la cartelera Keaton Gomes 9-2; 7 hace la primera defensa de su título sudafricano de peso pesado contra el ex campeón, Joshua Pretorius 9-6; 5. Peso welter – 6 asaltos – Keanu Koopman v Peter DeKlerk. Peso welter júnior – 6 asaltos – Ntethelelo Nkosi v Gift Bolo. Peso gallo junior – 4 asaltos – Ndabazinhle Ohiri v Miranda Malajika. Peso mosca junior – 4 asaltos – Sandile Wessels v Beaven Sibanda. El torneo es presentado por Golden Gloves Promotions. Romero-Barroso por el título de las 140 libras de la AMB Round 12 con Mauricio Sulaimán: El regreso de Canelo a México Like this: Like Loading...

