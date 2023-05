Romero-Barroso por el título de las 140 libras de la AMB La Asociación Mundial de Boxeo designó a Alberto Puello como campeón de las 140 libras en receso luego de que diera positivo por una sustancia prohibida según la Agencia Voluntaria Antidopaje (VADA), por lo que la pelea del sábado entre Rolando Romero e Ismael Barroso, será por la vacante AMB campeonato superligero. Esto fue aprobado por votación de sus miembros por el Comité de Campeonatos de la AMB, que a su vez indica que el estado de receso de Puello es provisional y se tomará una decisión final después del 17 de mayo cuando Puello asista a una audiencia con la Comisión Atlética de Nevada y la Comisión. toma una decisión O si VADA informa un resultado negativo de la prueba B realizada a pedido del boxeador. Sin embargo, la pelea Puello-Romero no fue una defensa obligatoria y, siguiendo la regla C22 de la AMB, el Comité de Campeonatos de la AMB aprobó a Barroso como el reemplazo de Puello para esta pelea por el campeonato mundial. Esta regla establece que cuando un campeón no pueda defender su título por razones médicas, legales u otras razones justificables, será declarado inactivo y la organización elegirá a los contendientes oficiales al título. Dado que la pelea está programada para el 13 de mayo y la audiencia en Nevada se llevará a cabo cuatro días después, la AMB sintió la necesidad de adherirse a la regla C22 para afectar a la menor cantidad posible de atletas clasificados en las 140 libras. Por su parte, Barroso, el retador obligado de los superligeros, fue el elegido para enfrentar a Romero. El ganador se enfrentará a Ohara Davies a más tardar 120 días después del 13 de mayo. En caso de que la pelea termine en empate o “sin decisión”, el Comité reconsiderará el caso de las 140 libras y emitirá un nuevo fallo pendiente del resultado de la audiencia de Puello con la Comisión de Nevada y la posibilidad de abrir la Prueba B. Shields le gustaría ganar por nocaut a Gabriels Lerena-Merhy por eliminatoria del peso Bridge del WBC Like this: Like Loading...

